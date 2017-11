Witte rook in Appingedam: coalitie stemt voor huwelijk met Delfzijl en Loppersum

Het heeft lang geduurd, maar de coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen Appingedam zijn eruit. Aanstaande donderdag stemmen ze voor de gemeentelijke fusie van Appingedam met Delfzijl en Loppersum.

De drie gemeenteraden nemen donderdag tegelijkertijd een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten. In Delfzijl en Loppersum is het al langer bekend dat daar een meerderheid is voor de herindeling.

Kritiek

In Appingedam leek het tot het laatste moment spannend te blijven. Fractievoorzitter Dries Zwart van Gemeentebelangen (GB) zei vorige week nog dat het kwartje beide kanten kan opvallen.

Dat de partijen de kaarten zolang tegen de borst houden, kwam op kritiek te staan van de oppositie. 'Het zijn net kleine kinderen die zeggen dat ze eruit zijn, maar het nog niet willen vertellen', zei D66-voorman Cees van Ekelenburg vorige week na een DAL-overleg.

Lang genoeg gewacht

Beide partijen wilden eerst in coalitieverband hun standpunt bepalen. Bovendien moesten ze ook afstemmen wat ze zouden doen als één van beide partijen tegen zou stemmen. Zover is het uiteindelijk niet gekomen.

'We hebben een goed gesprek gevoerd en we gaan beiden voor DAL', zegt CDA-fractievoorzitter Bert Raangs na afloop van het coalitieoverleg. 'De inwoners hebben nu lang genoeg gewacht op ons standpunt. Zowel de burgers als de gemeentelijke organisatie hebben recht op duidelijkheid.'

Herindeling ligt gevoelig

Dat het CDA voorstemt is geen verrassing. De partij van Raangs heeft zich in het verleden al uitgesproken voor een gemeentelijke herindeling. Bij GB ligt dat gevoeliger. 'Herindeling heeft niet onze voorkeur', staat in het verkiezingsprogramma van de partij van Dries Zwart.

Daarnaast hebben de voorgangers van Zwart zich in het verleden hevig verzet tegen de fusie met Delfzijl. Lang keek GB met angst en beven naar de bestuurscultuur van de havenstad. De partij zag alleen heil in de supergemeente G7 met zes andere Noord-Groningse gemeenten.

Tijden zijn veranderd

Maar GB lijkt nu te hebben afgerekend met het trauma dat Delfzijl heet. 'Het was een moeilijk besluit met veel verschillende meningen', zegt Zwart. 'Maar de tijden zijn veranderd.'

Volgens Raangs wordt het ook hoog tijd dat de gemeenten fuseren. 'We hebben te maken met zoveel lastige opgaven in dit gebied. Dat kunnen we als Appingedam alleen niet aan.'

Einddatum

Nu er ook in Appingedam witte rook uit het de raadszaal komt, moeten de drie gemeenteraden het nog over één ding eens worden: de einddatum. Appingedam en Loppersum lijken te gaan voor 2021. In Delfzijl gaan geluiden op om in 2020 in het huwelijksbootje te stappen.

Lees ook:

- Politieke kopstukken zijn het oneens over einddatum DAL-fusie

- Damster coalitiepartijen houden fusiekaarten tot het einde tegen de borst

- Delfzijl, Appingedam en Loppersum nemen dit jaar nog besluit over fusie

- Alles over de gemeentelijke herindelingen in Groningen