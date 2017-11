Wielrensters Healthy Ageing Tour krijgen de hele provincie te zien

Vijf van de zes etappeplaatsen van de Healthy Ageing Tour zijn bekend. De finale van de internationale vrouwenwielerkoers is in de stad Groningen.

Het sluitstuk van het evenement gaat over een parcours van acht kilometer door het Noorderplantsoen. De eindstreep is op de Vismarkt getrokken.

De organisatie is volop ingesprongen op de gemeentelijke herindeling. Op de tweede dag van de vijfdaagse etappekoers is er een omloop door het Westerkwartier. De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn werken hierin samen. Vanaf 2019 vormen ze de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Rit door Winsum

Ook de voorlaatste dag staat in het teken van de herindeling met een rit door Winsum, De Marne, Bedum en Eemsmond. Per 1 januari 2019 worden deze vier samengevoegd tot de gemeente Het Hogeland.

De gemeenten Oldambt en Stadskanaal verwelkomen het peloton op de derde dag. In Winschoten is de finish na een korte omloop. In Stadskanaal is de individuele tijdrit.

Eerste rit start buiten Groningen

De start van de eerste etappe op 4 april is buiten de provincie Groningen. De organisatie hoopt over twee weken bekend te maken waar dat is.

