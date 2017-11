Marum financieel gezond op weg naar de herindeling

De gemeenteraad van Marum heeft maandag de begroting voor 2018 vastgesteld, de laatste als zelfstandige gemeente. Wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) kon een sluitende begroting presenteren.

Per 1 januari 2019 fuseert Marum met Leek, Grootegast en Zuidhorn tot de gemeente Westerkwartier.

Investeringen

Marum reserveert voor volgend jaar ruim vier miljoen euro voor de bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC), waarin twee scholen, het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang een plek vinden. In De Wilp wordt de doorgaande route Meester Nennstiehlweg-Plantsoen-Van Akerweg aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarvoor is 350.000 euro gereserveerd.

Duurzaamheid verbeteren

In een unaniem door de raad aangenomen motie krijgt het gemeentebestuur de opdracht de duurzaamheid van dorpshuizen en sportaccommodaties aan te pakken.

'Er is geld voor nieuwe zaken'

Wethouder De Graaf is gepast trots op de laatste begroting: 'De afgelopen jaren moesten we zuinig zijn, maar nu is er geld voor nieuwe zaken. Dat is mooi en zo gaan we financieel gezond naar de herindeling.'

Evenveel gemeentelijke lasten

De onroerendezaakbelasting stijgt in Marum volgend jaar met twee procent en de afvalstoffenheffing stijgt met vijf euro per huishouden. Daar staat tegenover dat het riooltarief daalt met zeventien euro. Per saldo betalen de inwoners van Marum hetzelfde aan gemeentelijke lasten als dit jaar.