Theaterstuk 'Heringedeeld': over de pracht van de provincie, boze burgers en verandering Lies van de Wiel, Lotte Dunselman en Bas de Bruijn (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Een theatervoorstelling over de gemeentelijke herindelingen in onze provincie. Hoogezand had maandagvanavond de primeur. Daar werd in de raadszaal in het gemeentehuis de voorstelling 'Heringedeeld' opgevoerd.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

Hoofdrollen zijn er voor Lotte Dunselman, Lies van de Wiel en Bas de Bruijn.

Documentaires 'Heringedeeld' is een licht komische voorstelling met als vast onderdeel een door Beno Hofman gemaakte documentaire. 'Beno heeft acht verschillende documentaires van twintig minuten gemaakt', vertelt regisseur Maaike van den Hoek. 'Voor iedere gemeente die onderdeel is van de herindeling een op maat gemaakte documentaire.'

Veranderingen De voorstelling gaat vooral over veranderingen. 'Verandering in je werkomgeving. Wat gebeurt er als alles verandert? Hoe reageer je daarop. Dat maakt het stuk heel herkenbaar en heel leuk', zegt de regisseur. Volgens Van den Hoek zit er in de voorstelling een boodschap. 'De boodschap is eigenlijk dat je niet te snel moet oordelen, dat dingen altijd terugkomen maar vooral gaat het ook over de pracht van onze provincie.'

Boze burger Behalve drie professionele acteurs, zijn acteurs uit de omgeving een belangrijk onderdeel van de voorstelling. Een van die acteurs is Arend Klimp uit Hellum. Hij speelt onder anderen een boze burger. 'Kijk, er moet natuurlijk iemand wat emotie in het stuk brengen, eentje die een beetje roeg in de mond is', zegt Klimp. 'Van nature ben ik een heel beschaafde man', voegt hij er lachend aan toe. 'Maar een toneelspeler moet uit verschillende vaatjes kunnen tappen.'



