Coalitie Oldambt valt bijna uit elkaar door CDA-motie OZB

De coalitie in de gemeente Oldambt is op het nippertje gered doordat coalitiepartij CDA een motie om de OZB-verhoging tegen te gaan heeft ingetrokken.

De christendemocraten waren even van zins de motie om twee procent verhoging van de onroerendezaakbelasting tegen te houden, toch door te zetten. 'En wanneer deze niet genoeg steun krijgt, zullen we tegen de begroting stemmen', verwoordde fractievoorzitter Peter Hagedoorn het gevoel van zijn fractie.

Verbijsterd

De andere coalitiepartijen waren verbijsterd. 'We hebben bij het aangaan van dit collegeakkoord de afspraak gemaakt om de OZB te verhogen. Twee jaar geleden stond dit ook op de agenda en ging u uiteindelijk akkoord', schetst SP-voorman Martin Viel de situatie. 'En nu wilt u de OZB-verhoging weer van tafel hebben.'

Vragen

De Partij van de Arbeid, de Partij voor het Noorden en de VVD hebben vooral vragen over het alternatief van het CDA.

'We willen dat de OZB-verhoging van twee procent van tafel gaat', zegt CDA-fractievoorzitter Peter Hagedoorn. 'In deze periode zou de OZB in totaal met veertien procent worden verhoogd.'

Bedrag anders binnenhalen

Volgens Hagedoorn kan de gemeente Oldambt het bedrag dat daarmee opgehaald wordt, ook anders worden binnengehaald.

'De komende jaren zullen er een groot aantal medewerkers van de gemeente Oldambt met pensioen gaan', stelt Hagedoorn. 'Dat gaat om tachtig FTE. Ons idee is om de organisatie te herschikken, zodat er vier FTE worden vrijgespeeld. Zo kan de OZB-verhoging worden tegengegaan.'

'U zegt dus dat u mensen wilt ontslaan', vraagt PvdA-fractievoorzitter Alida Migels zich af. Volgens haar is dat geen optie, omdat de gemeente Oldambt in het verleden al sneed in het personeelsbestand. 'Een aantal jaren geleden zijn al dertig banen verdwenen', vult Jurrie Nieboer (Partij voor het Noorden aan). 'We willen ook een kwalitatief hoogwaardig ambtenarenapparaat', vindt Johnny de Vos (D66).

Ruis op de lijn

Binnen de coalitie is er ruis op de lijn. Het CDA stelt dat haar standpunt over de OZB vorige week al bekend was bij de SP, Partij voor het Noorden en de Partij van de Arbeid. De andere coalitiepartijen betwisten dit.

'Pas vandaag werd mij duidelijk dat het om deze motie zou gaan', geeft PvdA'er Alida Michels aan. CDA-afdelingsvoorzitter Luit Engelage stelt dat de andere coalitiepartijen vorige week weldegelijk op de hoogte waren. Wethouder Kees Swagerman stelt dat er maandagmiddag om 12.30 uur pas een motie van het CDA in zijn mailbox zat.

Impasse bespreken

De coalitiepartijen hebben dinsdagavond een overleg om de impasse te bespreken. Het CDA wil de OZB-verhoging in december namelijk weer op tafel leggen, wanneer de raad definitief moet instemmen met de verhoging. 'We moeten dit wel even bespreken', zegt Michels. 'Want we hebben drie en een half jaar goed samengewerkt, ik wil wel weten waar dit vandaan komt.'