Vleermuiswerkgroep opgelucht over spoeduitspraak bomenkap

De Vleermuiswerkgroep Groningen reageert opgelucht op de spoeduitspraak van de Raad van State. Die bepaalde maandag dat bomen langs de Herepoort in Groningen voorlopig niet mogen worden gekapt ten faveure van de werkzaamheden aan de nieuwe zuidelijke ringweg

De Raad van State ziet geen dringende reden om de bomen nu al te kappen en wil de bodemprocedure afwachten die voor 12 december staat gepland. Die zaak draait om de negatieve gevolgen van de bomenkap op de vleermuizen en hun vliegroutes.

Compensatie bomen

Klarissa Nienhuys van de Vleermuiswerkgroep is blij met de uitspraak: 'Wij trekken al twee jaar aan een dood paard, oftewel de gemeente Groningen, om ervoor te zorgen dat de bomenkap voldoende gecompenseerd wordt voor een kraamkolonie vleermuizen.'

De Raad van State was het met de Vleermuiswerkgroep eens dat de aannemer nog wel even kan wachten met de bomenkap.

'Kap gebeurt niet met handzaag'

'Tijdens de zitting deed de aannemer alsof het drie maanden zou duren om het stukje langs de snelweg tussen de Vondellaan en de Helperzoom af te zagen. Alsof de werknemers een gewone handzaag hebben... Dat is natuurlijk niet zo. Dit traject kan in één of twee dagen worden gekapt', aldus Nienhuys.



De Raad van State doet waarschijnlijk eind januari 2018 uitspraak in de bodemprocedure.

