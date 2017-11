Moorlag: 'Stop aanvragen voor gaswinning per direct'

Alle behandelingen van aanvragen voor proefboringen voor gaswinning moeten, net als alle exploitatievergunningen, per direct worden opgeschort.

Hiervoor houdt het Groninger Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) dinsdagmiddag een pleidooi in het parlement.

Van incident naar incident

'Je ziet dat het maatschappelijk vertrouwen volledig weg is. We hobbelen van incident naar incident', zegt Moorlag. 'Bij Schiermonnikoog zie je momenteel groot verzet. Ook is de beleving van gaswinning in de samenleving veranderd. Vroeger werd aardgas gezien als een geschenk. Nu juist als een gevaar.'

Ambitieuze plannen

Maar hier houdt het niet op volgens de voormalige gedeputeerde van Groningen. 'Het kabinet heeft hele ambitieuze doelstellingen als het gaat om energiewinning. Dan moet je kijken hoe gaswinning nog past bij dat energiebeleid en of je door moet gaan met het verlenen van vergunningen voor gasboringen.'

Realistisch

Volgens Moorlag is het niet langer verstrekken van vergunningen een realistisch plan. 'Eerder is dat met vergunningsaanvragen voor windmolens gebeurd. Oud-minister Kamp wilde toen eerst concrete plannen over de exacte locaties van de windmolens. Sommige aanvragen werden toen als kansloos bestempeld.'

