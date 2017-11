Deel dit artikel:











Keukenbrand boven winkel snel onder controle (Foto: Dennis Venema)

In een woning boven de Xenos in het centrum van Veendam is dinsdagochtend een brandje uitgebroken.

De woning bevindt zich aan de Kerkstraat. Het vuur brak uit in de keuken. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur alweer uit. De brandweer heeft de woning geventileerd.