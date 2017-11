Oplossing voor koopzondagenruzie ligt klaar

Er ligt opnieuw een voorstel op tafel om het koopzondagenconflict in winkelcentrum Paddepoel in de stad op te lossen. Bemiddelaar Koos Nauta en de Vereniging van Eigenaren zijn eruit.

Ze zijn overeengekomen dat kleine winkeliers een ontheffing kunnen krijgen van de verplichte koopzondagen. Het nieuwe beleid ligt helemaal klaar en kan binnenkort worden uitgevoerd. Bemiddelaar Nauta: 'Ik ben blij met de oplossing, ik ben er heel opgetogen over.'

Volledige vrijheid

Of de winkeliers hiermee ook tevreden zijn, is nog de vraag. Begin oktober werd al duidelijk dat de eigenarenvereniging niet verder wilde gaan dan een ontheffing voor kleine ondernemers.

Een deel van de winkeliers veegde dat voorstel toen direct van tafel. Zij willen volledige vrijheid om dicht te blijven op zondag en daarbij niet afhankelijk zijn van een ontheffing.

Grotere ruimte voor vrijstelling

De gemeentelijke bemiddelaar is daarna opnieuw met de Vereniging van Eigenaren om de tafel gegaan. Daar is nu een uitgewerkt plan voor de ontheffingen uitgekomen. Nauta denkt dat het nu wel goedkomt: 'Vergeleken met toen hebben we een grotere ruimte voor vrijstelling op de zondag. Ik kan daar nog niet veel meer over zeggen. Maar als de winkelier zich aan de afspraken houdt dan komen er geen boetes. Die staan niet meer op de voorgrond.'

Ultimatum

Wethouder Joost van Keulen is inmiddels op de hoogte. De winkeliers en eigenaren krijgen het voorstel nog gepresenteerd. Dat moet voor half december gebeurd zijn, zodat iedereen die dat wil een ontheffing kan aanvragen. Die kunnen dan in het nieuwe jaar ingaan.

De wethouder stelde onlangs een ultimatum: voor 1 december moet er een oplossing liggen. Zo niet, dan overwoog hij andere maatregelen om het conflict op te lossen. Welke dat zijn moest de gemeente nog uitzoeken.

