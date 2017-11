Rondje Groningen: Heeft koningin Máxima te veel gegeten tijdens haar bezoek aan Groningen?

Elke dag zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke social media-berichten uit Stad en Ommeland op rij. Vandaag in Rondje Groningen: een aangekomen koningin en een kale voetballer.

1) Indrukwekkend

Ook de NAM heeft maandagavond op NPO2 gekeken naar de documentaire 'Geschenk uit de Bodem' over de aardbevingsproblematiek in Groningen. Op Twitter noemt het bedrijf de prijswinnende docu 'indrukwekkend'. Dan moet er volgens mede-Twitteraars wel iets mis mee zijn.

2) Vlag

Sinds dinsdag staat de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer. Dit was een voorstel van de SGP en de PVV. De snelle uitvoering van dit plan biedt perspectief:

Dat zou wel een traktatie waard zijn:



3) Kaal

Zweden heeft zich gekwalificeerd voor het WK Voetbal. Oud-FC Groningen-speler Andreas Granqvist had beloofd zijn kop kaal te scheren als dit zou lukken. Dat is inmiddels gebeurd:

4) Aangekomen of gearriveerd?

Is koningin Máxima nu aangekomen of gearriveerd in Groningen?

5) Scuba mantel met sterren

En wat draagt de vorstin precies tijdens haar bezoek aan Groningen?

6) Me too in de Hema

Was het nu per ongeluk of expres?

7) Bonje met de buren

Grietina Bunk uit Stadskanaal heeft sinds de uitzending van het tv-programma Bonje met de Buren, bonje met heel Nederland. Maar de kijkers vallen niet alleen over Grietina.

8) Voila, geblokkeerd!

En dan kunnen je gasten opeens je restaurant niet meer in.

9) Wie antwoordt?

Is het nu de politie of het Openbaar Ministerie?

10) Lekker weertje

En: het is je misschien niet opgevallen, maar het was mooi weer vandaag in Groningen.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur.