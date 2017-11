Noord Vandaag: Koningin zingt en swingt in Groningen

'Wat ik het mooist vond aan de koningin? Haar hakken. Die waren zó cool!' Oussey, Felicia en Nora mochten dinsdag, samen met een paar andere kinderen, zingen voor koningin Máxima. Dat en meer in Noord Vandaag.

De vorstin was in Groningen als erevoorzitter van 'Méér Muziek in de Klas'. Doel van dat project is dat ieder kind in de stad Groningen in 2020 muziekonderwijs krijgt. Het ingestudeerde lied 'Samen' had koningin Máxima duidelijk ook geoefend. Ze zong en klapte vrolijk mee. Vanaf 01:18

Verder in Noord Vandaag:

- De Bitcoin. Je hoort er steeds meer over, maar is het verstandig om erin te investeren? In 2013 stopte de 17-jarige Michael Eerhart 25 euro in de digitale munt. Hij zag zijn kapitaal gestaag groeien... 07:50

- Eenzaamheid is een steeds groter probleem. Verslaggever Beppie van der Sluis is de serie 'Beppen met Beppie' gestart, waarin ze op pad gaat met eenzame Groningers. Inmiddels hebben zich al vijfhonderd mensen van alle leeftijden aangemeld. Toch zoekt Beppie nog mensen voor een speciale aflevering. 10:43

- In december is het twintig jaar geleden: de Oosterparkwijkrellen. Het geschiedenisprogramma 'Andere Tijden' blikt terug. Met de destijds opgestapte burgemeester Hans Ouwerkerk, maar zonder hoofdrolspeler Sjon Lammers. En die is daar knap pissig over. 14:37

- Het SBS6-programma 'Bonje met de Buren' heeft maandagavond een burenruzie in Stadskanaal opgelost. Grietina Bunk kan inmiddels weer door één deur met haar buurvrouw Jannie. Toch is Bunk niet tevreden over het resultaat. In plaats van bonje met haar buurvrouw, heeft ze nu bonje met heel Nederland. 15:50

- Vijf NAVO mijnenjagers hebben de afgelopen dagen in de haven van Delfzijl gelegen. Zijner Majesteits Makkum is het enige Nederlandse schip in de internationale formatie. Aan de muziek aan boord is duidelijk te horen dat vier van de bemanningsleden Groningers zijn. 19:14

