Deze dag: Cruijff scoort!

Winnen van Ajax is altijd speciaal voor fans van - toen nog - GVAV. Maar het meespelen van Johan Cruijff bij de tegenstander maakt deze wedstrijd pas veel later tot een bijzondere. Cruijff maakte hier zijn debuut in het betaald voetbal op deze dag in de geschiedenis, 15 november 1964.

In een uitverkocht Oosterpark scoorde hij ook nog eens zijn eerste doelpunt ooit, maar het bleef de toeschouwers niet bij. Die kwamen naar het stadion om andere redenen, vertelde de verslaggever van het Nieuwsblad van het Noorden: 'De fraaie positie van GVAV, het feit dat Ajax met Klaas Nuninga zou uitkomen en de rivaliteit tussen beide teams hebben duizenden mensen naar het Oosterpark gelokt, waardoor alle straten in de omgeving één groot autodak gelijk waren en de rijwegen dichtbezet met hen, die zich naar de tribunes spoedden.'

Het debuut van Cruijff was destijds een voetnoot in een Gronings spektakel, met een uitblinkende Piet Fransen in de hoofdrol. Negen minuten na rust gaf hij een prachtig passje, waaruit spits Gerrit van Tilburg de score opende. Fransen besliste even later zelf de wedstrijd: 'Eerst passeerde ik drie, vier man. Ik zag dat die keeper op zijn linkerbeen stond - hij was dus uit balans op dat moment. Ik schoot toen op de voor hem rechterhoek en hij was geslagen.'

Het doelpunt van Cruijff was een intikker, vlak voor tijd, toen het inmiddels 3-0 voor GVAV stond. Cruijff kreeg de voorzet van Klaas Nuninga, de Winschoter die vlak daarvoor de overstap naar Amsterdam had gemaakt: 'de enige speler van formaat in de Amsterdamse voorlinie, Nuninga, gaf zijn jonge teamgenoot Cruyff de kanser er 3-1 van te maken'.



Een half jaar voor zijn overlijden, in september 2015, opende Johan Cruijff een nieuwe vestiging van zijn 'Cruijff University'. Topsport en studeren, hij vond het een ideale combinatie voor jonge mensen met ambitie. Mijn collega Ronald Niemeijer sprak bij die gelegenheid voor radio Noord met Cruijff, die bekende als tiener graag z'n middenstandsdiploma te hebben gehaald, maar het was er niet van gekomen. Geen tijd: hij brak al jong door bij Ajax en kort daarop bij het Nederlands elftal.

Het viel Ronald op dat Cruijff gewoon met de eigen auto naar Groningen was gereden. En hij was 'zo benaderbaar, zo gewoon'. De voetbalgrootmeester bleek zich zijn debuut nog levendig voor de geest te kunnen halen. Dat doelpunt was hem bijgebleven, want het was tenslotte zijn allereerste ooit. Hij vertelde verder dat hij vlak voor tijd de kracht niet meer had om een hoekschop te nemen, en dat daarom overliet aan een medespeler.

'Dat je dat allemaal nog weet!', riep Ronald verbluft uit in een leuk interview. Cruijff was toen al ernstig ziek, maar wist dat goed te maskeren. De beste voetballer die Nederland ooit heeft gekend overleed in maart vorig jaar in Barcelona. Hij begon zijn prachtige carriere in Groningen op deze dag in de geschiedenis, 15 november 1964.

http://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/DezeDag-Pieter_de_Hart.jpg" />Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.