Oranje-debuut lonkt voor Padt: 'Normaal gesproken komt hij erin'

Bondscoach Dick Advocaat heeft laten doorschemeren dat FC Groningen-doelman Sergio Padt dinsdagavond debuteert als international in het oefenduel met Roemenië.

'Normaal gesproken komt Sergio er wel in', zegt Advocaat in De Telegraaf. 'Maar daar zeg ik wel eerlijk bij dat het het afhankelijk is van de stand.'

27 jaar geleden

De aanvoerder van de FC werd op het laatste moment toegevoegd aan de selectie, omdat Michel Vorm afhaakte met een blessure.

Het is 27 jaar geleden dat er voor het laatst een speler van FC Groningen speelde in Oranje. Dit was spits René Eijkelkamp.

