Muskusrattenbestrijder: 'Het is een prachtig dier met een groot nadeel'

Hij is een van de 24 rattenvangers van waterschap Noorderzijlvest. Feddrik van Dellen. En hij en zijn collega's hebben succes met de muskusrattenbestrijding.

'Zo'n tien jaar geleden vingen we nog 30.000 ratten per jaar, nu nog zo'n 7.000. We hebben sinds vijf jaar een andere methode, waarbij we meer inzetten op gebieden met veel ratten. Dat werpt zijn vruchten af.'

Exoten

Dat hij op de ratten jaagt, betekent niet dat Van Dellen een hekel aan muskusratten heeft. 'Integendeel. Het zijn geen rotbeesten, maar prachtig mooie dieren. Maar het zijn exoten en die passen hier niet. Ze zijn ooit meegenomen door jagers en uitgezet zodat die erop konden schieten', legt hij uit.

De muskusrat gedijt goed in de Nederlandse natuur. En daar ligt precies het probleem volgens de rattenvanger. 'Ze hebben een groot nadeel: de muskusrat graaft graag gaten in de dijken en wallen. En dat kunnen we niet gebruiken in een land met zoveel water.'

Klemmen en vallen

Ondertussen springt Van Dellen met zijn lieslaarzen in de sloot om de vallen te controleren. 'We zetten klemmen en vallen. Bijvoorbeeld voor de ingang van een hol of bij een onderdoorgang in het water.' Komt de muskusrat klem te zitten, dan verdrinkt 'ie.

Deze dinsdagochtend is het meteen raak. Van Dellen vist een kleine rat uit het water. 'Het is een jong dat deze zomer is geboren', concludeert hij. 'Het is een kleintje. Een muskusrat kan namelijk wel een halve meter lang worden.'

