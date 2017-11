Koningin Máxima in Groningen: 'Zenuwen vallen mee, ik heb er vooral zin in'

Koningin Máxima brengt dinsdagmiddag een bezoek aan de stad Groningen. Ze is aanwezig bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst over muziekonderwijs in de regio.

En dat betekent een hoop reuring bij de Oosterpoort, waar de koningin rond 15.30 uur arriveert.

Dansjes en liedjes

Omdat het over muziekonderwijs gaat, hebben kinderen uit de stad dansjes en liedjes ingestudeerd. Onder leiding van enkele pabo-studenten. Die vinden de middag behoorlijk spannend. 'Het is heel spannend, maar we hebben er zin in.' Bij een ander overheerst de adrenaline. 'Zenuwen vallen mee, heb er vooral heel veel zin in.

Grote vraag is wat Koningin Máxima aan zal hebben. 'Ik denk een jurk. En dan rood', denkt een van de studenten. 'Of iets met rood, blauw en zwart. Dat hebben we namelijk doorgegeven', vult een ander aan.

Erevoorzitter

De koningin is erevoorzitter van 'Méér Muziek in de Klas'. In de overeenkomst staat dat de negen partijen die hun krabbel zetten, ervoor zorgen dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen muziekonderwijs krijgt.

Bijpraten

Naast het ondertekenen van het convenant zal Máxima zich ook bij laten praten over de plannen en initiatieven van scholen en cultuuraanbieders op het gebied van muziekonderwijs.

