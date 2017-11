Lopend Vuur: We slaan door in de bescherming van dieren

Voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in de stad mogen enkele tientallen bomen voorlopig niet gekapt worden, heeft de Raad van State bepaald.

Reden is een bodemzaak op 12 december, waarbij het vooral draait om de mogelijke aantasting van het leefgebied van vleermuizen en hun vliegroutes.

Rugstreeppad langs de Betuwelijn

In Nederland zijn wel vaker bouwprojecten uitgesteld of stilgelegd door de aanwezigheid van dieren. Zo werd het Betuwelijntraject ooit stilgelegd door de aanwezigheid van een rugstreeppad.

Salamanders in Vught

Diezelfde rugstreeppad zorgde voor uitstel van de aanleg van een tennispark in Amsterdam. In Vught konden 280 woningen niet gebouwd worden door de aanwezigheid van een zeldzame salamander.

De knagende steenmarter

Daarnaast kennen we ook het verhaal rond de steenmarter. Die beesten zorgen voor veel overlast, maar mogen niet al te hard aangepakt worden. De steenmarter is een beschermde diersoort.

Slaan we in ons land door met de bescherming van dieren? Of is juist de natuur van groot belang en belangrijker dan alle projecten die de mens bedenkt?

