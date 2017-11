Deel dit artikel:











Cv-ketel vat vlam in boerderij (Foto: RTV Noord)

In een boerderij aan de Lellenstermaar in Lellens is dinsdag rond het middaguur brand uit gebroken.

Volgens de brandweer heeft de cv-ketel in de woning vlam gevat. De brand was snel onder controle. Wel stond er rook in de woning.