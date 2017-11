Directeur Aanpak Ring Zuid wordt niet zenuwachtig; nog niet

Na jaren plannen maken en voorbereidende werkzaamheden, is de uitbreiding van de Zuidelijke Ringweg in Groningen nu echt begonnen. Maar wat als een kolonie vleermuizen toch de rechter zo ver krijgt de bouwers te dwarsbomen?

Afgelopen maandag hield de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, voorlopig de kap van enkele tientallen bomen tegen. Het betreft een uitspraak in een spoedprocedure, aangespannen door de Vleermuizenwerkgroep.

Die stelt dat de kap van deze bomen onherstelbare schade toebrengt aan de leefomgeving van een groep beschermde vleermuizen in de Herepoortbuurt.

Als de bomem niet gekapt kunnen worden, moeten we opnieuw naar de tekentafel Bert Kramer

'We kunnen voorlopig nog vooruit'

Wat directeur Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort betreft is er nog niets aan de hand: 'In afwachting van de bodemprocedure, die volgende maand op de rol staat, kunnen we voorlopig nog vooruit. Maar zo'n bodemprocedure kost wel veel tijd. En als de rechter dan ook in ons nadeel beslist, wordt het een ander verhaal.'

Tijdelijke weg

Kramer vervolgt: 'Om de nieuwe Zuidelijke Ringweg te kunnen aanleggen, moet er eerst een tijdelijke weg tussen het Julianaplein en het Europaplein komen. Daarvoor moeten al die bomen worden gekapt. Als dat niet mag, moeten we opnieuw naar de tekentafel. Let wel: hier hebben 120 ontwerpers aan gewerkt. Dit doe je niet zo maar even over'.

Komend weekend wordt er bij de Esperantostraat in Groningen een brug over het spoor gebouwd voor de toekomstige tijdelijke weg.

