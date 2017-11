RUG opnieuw beste brede klassieke universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat opnieuw bovenaan de lijst van beste universiteiten in de categorie 'Brede Klassieke Universiteiten'.

Dat blijkt uit de Keuzegids Universiteiten 2018.

De resultaten zijn gebaseerd op kwaliteitsoordelen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Volgens de keuzegids weet de RUG goede kwaliteit te bieden bij zowel de grote als kleinere opleidingen.

Topopleidingen

In de Keuzegids Universiteiten 2018 worden tien bacheloropleidingen van de RUG bestempeld als 'Topopleiding': opleidingen met een algemeen hogere totaalscore in de gids. De RUG-bacheloropleiding Filosofie staat op de vijfde plek van topopleidingen in Nederland.

'Een compliment aan onze geweldige docenten', noemt decaan Lodi Nauta van de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG het. Andere hoog scorende bacheloropleidingen zijn Wijsbegeerte, Theologie, Minorities and multiligiuism en Liberal arts and sciences.



Engelse taal

De Keuzegids Universiteiten beoordeelt dit jaar voor het eerst de Engelse taal op Nederlandse universiteiten. Over het algemeen blijkt dat Nederlandse studenten niet tevreden zijn over het Engels van hun docenten, maar de RUG is hierin, samen met de Universiteit van Maastricht, een positieve uitzondering.

Andere nominaties

Vorig jaar deelde de Rijksuniversiteit Groningen in de Keuzegids Universiteiten nog de eerste plek in de categorie 'Brede Klassieke Universiteit' met de Radboud Universiteit, die nu is gezakt naar de tweede plek. De derde plek in diezelfde categorie is dit jaar voor de Universiteit Utrecht.

