Bij kwart autobranden bestaat vermoeden van brandstichting

Bij ongeveer een kwart van de autobranden in de provincie Groningen is een vermoeden van brandstichting. Dat is onder het landelijk gemiddelde, dat op 43% ligt.

Dat blijkt uit cijfers die The Post Online heeft opgevraagd bij alle veiligheidsregio's in Nederland en bij de Nationale Politie over heel 2016 en de eerste helft van 2017.

Aantallen

In heel Nederland zijn in die periode ruim achtduizend autobranden geweest, waarvan 245 in onze provincie. Vooral tijdens de jaarwisseling zijn er veel autobranden.

In september werd de Groningse buurt Kostverloren nog geplaagd door een reeks autobranden. Een pyromane vrouw wordt ervan verdacht dat ze in korte tijd drie auto's in de brand heeft gestoken in die wijk. De vrouw werd weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs.

Grote kostenpost

Volgens Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars zijn autobranden een grote kostenpost voor verzekeraars, ongeveer tienduizend euro per auto. Landelijk gaat het om ongeveer 35 tot 40 miljoen euro per jaar, in onze provincie om ruim één miljoen.

'Dit zijn de casco en WA-plus verzekerde auto's, en daarmee ook de nieuwere (en dus duurdere) auto's', zegt Buis. 'Auto's die alleen WA-verzekerd zijn tellen wij niet mee, want daar wordt niet op geclaimd. Dat zijn vaak oudere auto's. Als we deze bij het bedrag optellen, liggen de echte cijfers veel hoger.'

De brandweer in Groningen was over 2016 en de eerste helft van 2017 ruim 52.000 euro kwijt aan de inzet van brandweermannen om autobranden te blussen. De kosten voor scholing, huisvesting, blusmiddelen en andere zijn hier niet in meegenomen.

