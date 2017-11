Hogere straf dan geëist voor Groninger meesteroplichter

De Groninger meesteroplichter Paul L. (53) kreeg dinsdag van de Leeuwarder rechtbank een hogere straf dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf gelijk aan het voorarrest -203 dagen- plus 180 dagen voorwaardelijk. De rechtbank veroordeelde L. tot anderhalf jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk.

Zestien slachtoffers

Volgens de rechtbank heeft de Groninger geen berouw getoond ten opzichte van zijn slachtoffers, heeft hij niet laten blijken het verwerpelijke van zijn handelen in te zien en heeft hij louter uit financieel gewin gehandeld.

L. heeft in de eerste drie maanden van dit jaar in totaal zestien slachtoffers gemaakt. Hij heeft drie mensen via internet opgelicht door spullen te koop aan te bieden en -nadat er was betaald- vervolgens niets te leveren. Verder heeft hij in een groot aantal hotels en B&B's gegeten, gedronken en overnacht zonder te betalen.

Hart- en vaatspecialist

Een ouder echtpaar troggelde hij geld af door zich voor te doen als hart- en vaatspecialist. Hij beloofde dat hij voor de man, die een ernstige nierziekte had, bij een bevriende 'collega' voor 1275 euro een second opinion kon regelen. De second opinion heeft nooit plaatsgevonden.

L. moet aan vijf van zijn slachtoffers bijna 2900 euro aan schadevergoedingen betalen. Daarnaast moet hij ruim 13.000 euro terugbetalen aan de Nederlandse staat.

Levenswijze

De man wordt onder toezicht van de reclassering geplaatst. Hij moet zich laten behandelen in een forensische kliniek en hij moet, als hij op vrije voeten is, aan Justitie laten weten waar hij is. Gedragsdeskundigen constateerden verschillende stoornissen, waaronder een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en het ontbreken van een gewetensfunctie.

De rechtbank vond dat hij van oplichting een levenswijze heeft gemaakt. Hij heeft een lang strafblad met veel van dit soort zaken.