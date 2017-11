Tien jaar na 'Boven Wotter': 'Het leeft nog steeds'

Tien jaar geleden werd de eerste aflevering van de Groningse soap Boven Wotter uitgezonden. 'Er wordt nog steeds gevraagd of er een nieuw, derde seizoen komt', zegt de toenmalige hoofdrolspeler Albert Secuur.

Samen met Miranda Bolhuis blikt hij terug op de periode van de soap. 'Ik vond het briljant', zegt Bolhuis, die Wini Zeeweg-Oosterman speelde. 'Niemand wist bij deel één eigenlijk wat we aan het doen waren. In seizoen twee snapten we er al iets meer van.'

'Met de groep was het zo ontzettend leuk. De producer, de regie, de spelers, de catering; alles klopte.'

'Het was een fantastische tijd', vult Secuur aan. 'Ik kijk er nog steeds met veel plezier op terug.' Secuur speelde Derk Paradijs, de ex van Wini. 'Het was niet oubollig of nostalgisch. Het speelde zich af in het heden en dat was super spannend.'

Er wordt nog steeds gevraagd of er een nieuw, derde seizoen komt Albert Secuur

'We gingen voor het eerst iets moois maken, iets dat nieuw was. De energie die iedereen had van 'ohhh, dit is te gek', dat spatte er vanaf. Iedereen stopte er voor meer dan honderd procent energie in.'

Regiosoap

Boven Wotter werd destijds gemaakt in navolging op de regiosoaps van onder andere RTV Oost en Omrop Fryslân. 'Wat ik veel terughoorde, was dat men Boven Wotter in de rest van het land het beste vond', zegt Bolhuis.

Secuur en Bolhuis werden in korte tijd bekende Groningers. Secuur genoot van de aandacht en herinnert zich nog het moment dat hij samen met Bolhuis in een supermarkt in Leens stond.

'We gingen naar binnen en een vrouw zei: Voor die en die moet je oppassen, want die gaat jou te pakken nemen. Die vrouw zat helemaal in de rol. Haha.'

Stalker

Dat de roem ook een keerzijde kent, merkte Bolhuis. Ze had enige tijd last van een stalker. Als zij en haar toenmalige vriend van huis waren, vond ze regelmatig briefjes gericht aan Wini in de brievenbus.

Ook het feit dat ze meer als Wini dan Miranda werd gezien, viel haar zwaar. 'Ik moest op een avond huilen, omdat ik dacht: niemand vindt mij leuk omdat ik leuk ben als Miranda. Iedereen wil alleen nog maar met me praten omdat ik Wini speel. Dat is niet wat ik wil.'

Ik ben wel benieuwd hoe ik er tien jaar later uit zou zien Miranda Bolhuis

'Ik ben meer George Clooney'

Ondanks alles merkt het tweetal dat Boven Wotter nog steeds leeft in de provincie. Of ze iets voelen voor een vervolg? 'Ja! Ik ben wel benieuwd hoe ik er tien jaar later uit zou zien', zegt Bolhuis. 'Albert is in elk geval heel oud geworden. Secuur pareert: 'Ik ben denk ik nu meer George Clooney.'

Wat zijn jouw herinneringen aan Boven Wotter?

Via de facebookpagina van Edwin op Noord delen jullie je herinneringen aan Boven Wotter. Wat is jouw herinnering?



Lees ook:

- Groninger regiodrama 'Boven wotter' in première

- Succesvolle Boven Wotter krijgt vervolg

- Opnames 'Boven Wotter' van start

- Audities 'Boven Wotter' zijn begonnen