'Je ziet een kentering in denkwijze over gaswinning'

Gedeputeerde Eelco Eikenaar kan zich vinden in de uitspraak van PvdA-Kamerlid William Moorlag. Die pleit ervoor alle aanvragen voor proefboringen naar gas stop te zetten.

Eikenaar geeft aan dat de provincie deze lijn al langer hanteert. Hij is blij dat er ook landelijk steun is voor dit idee.

Geen nieuwe activiteit

'We hebben meer dan een jaar geleden al vastgesteld dat in ieder geval in onze provincie geen nieuwe activiteiten moeten worden gestart met betrekking tot gaswinning', herhaalt Eikenaar nog maar eens.

In die zin zitten hij en Moorlag op dezelfde lijn. 'Met dien verstande dat hij over heel Nederland gaat en wij alleen over onze provincie.'

Kentering

Wel denkt Eikenaar dat het standpunt van Moorlag past in de recente denkwijze over gaswinning. 'Je ziet wel dat er een kentering bezig is en die is breder dan alleen Groningen. Men begint te beseffen dat gaswinning niet de toekomst heeft. Woningen worden van gas afgehaald en gasactiviteiten worden steeds minder.'

Lees ook:

- Moorlag: 'Stop aanvragen voor gaswinning per direct'