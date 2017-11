Deel dit artikel:











VIDEO: Koningin Máxima komt aan in de Oosterpoort (Foto: RTV Noord)

Koningin Máxima is dinsdagmiddag rond half vier aangekomen in cultuurcentrum de Oosterpoort in Stad. Ze is daar voor de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst over muziekonderwijs in de regio.

De koningin is erevoorzitter van 'Méér Muziek in de Klas'. In de overeenkomst staat dat de negen partijen die hun krabbel zetten, ervoor zorgen dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen muziekonderwijs krijgt. Op de eerste rij In de grote zaal in de Oosterpoort worden, met Máxima op de eerste rij, vanmiddag diverse optredens gegeven. Het Noord Nederlands Orkest treedt op, er is een kinderlezing door lector kunsteducatie Evert Bisschop Boele en de ondertekening van het convenant over het muziekonderwijs. Als afsluiting zingt iedereen in de zaal het lied 'Samen'. Lees ook: - Koningin Máxima in Groningen: 'Zenuwen vallen mee, ik heb er vooral zin in'

