Het SBS6-programma 'Bonje met de Buren' heeft maandagavond een burenruzie opgelost aan de Julianastraat in Stadskanaal.

Sinds de uitzending kan Grietina Bunk weer door één deur met haar buurvrouw Jannie.

Toch is Bunk niet tevreden over het resultaat. Want in plaats van 'Bonje met de Buren' heeft ze nu, via Facebook en Twitter, bonje met heel Nederland. Ronald zocht Grietina op…