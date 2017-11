Zuidhorn wil meer groen en minder stenen

Bepaalde delen van de gemeente Zuidhorn zijn te versteend en dat kan zorgen voor problemen. Daarom gaat de gemeente samen met de inwoners aan de slag om de dorpen groener te maken.

De gemeente stelt hiervoor 40.000 euro beschikbaar.

Regenwater zakt niet meer in de grond, maar wordt regelrecht afgevoerd naar het riool als het te versteend is. Daardoor kan de grond verdrogen. Daarnaast betekent minder groen minder insecten en vogels.

Landelijke campagne

Meerdere steden nemen deel aan de campagne 'Operatie Steenbreek', waaronder ook de stad Groningen. Die campagne roept op om 'de snelle verstening van onze leefomgeving een halt toe te roepen'. Zuidhorn doet dus ook mee.

Grijpskerk

De aftrap van de campagne voor de gemeente Zuidhorn is aankomende zaterdag in Grijpskerk. De gemeente gaat samen met de inwoners van dat dorp twaalf geveltuinen aanleggen in de Herestraat. 'Op dit moment staan daar veel stenen panden en er is weinig groen', zegt wethouder Henk Bakker. 'Ik hoop dat je in de toekomst veel bloemetjes en plantjes ziet.'

Meerdere projecten

Een deel van de 40.000 euro wordt in de aanleg van de geveltuintjes gestopt. De gemeente gaat ook voorlichtingen geven in dorpen en gebruikt een deel van het geld voor de inhuur van hoveniers.