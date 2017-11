Wandelclub stopt na vijftig jaar met inzameling van oud papier

Het was een dag met weemoed voor wandelvereniging Spirit in Delfzijl. Want na vijftig jaar kwam er dinsdag een eind aan de inzameling van oud papier. Er zijn te weinig leden om daarmee door te gaan.

Ooit had Spirit meer dan honderd leden, vertelt voorzitter Theo Bos tijdens het uitladen van een aanhanger bij de papiercontainer aan de Waddenweg. Nu heeft de club nog acht leden.

Drie zeecontainers

'We gingen altijd langs de deuren in Delfzijl, van 's ochtends negen uur tot aan het eind van de middag. Soms vulden we drie zeecontainers tot aan de nok toe vol met papier. Maar nu doen we dat nog maar met een paar man en dat gaat niet langer.'

4000 euro

Afhankelijk van de oud papierprijs leverde het de wandelclub zo'n 4000 euro per jaar op. Een deel van dat geld werd besteed aan een driedaagse wandelreis naar de Airborne-tocht.

Maar gaat die trip dan niet meer door? Bos: 'Gelukkig zijn we geen armlastige vereniging dus dat evenement blijven we bezoeken.'