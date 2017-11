'We moeten dieren beschermen: zij waren eerst!'

Steenmarters en vleermuizen zijn beschermde diersoorten. Daarmee dwarsbomen ze soms menselijke creaties. Of is het juist andersom?

Op onze facebookpagina reageren jullie op de stelling 'We slaan door in het beschermen van dieren'. Hoewel het merendeel van de stemmers het hiermee eens is, laten vooral de 'oneens'-stemmers zich horen.

'Zij waren eerst'

'De mens moet de natuur respecteren en dieren beschermen. Er is te veel dierenleed op deze wereld. Zij waren eerst', is Mina Harker van mening.

'Ja, laten we alle kabels van alle auto's vervangen', reageert Dennis Meijer. 'Steenmarters hebben geen toegevoegde waarde voor het behoud van de natuur. Dus hoop toch echt dat ze van de lijst met beschermde diersoorten worden geschrapt. Kunnen we op jacht.'

Steenmarters hebben geen toegevoegde waarde Dennis Meijer

Dit schiet bij Henk Dikkema in het verkeerde keelgat. 'Als ik lees, dat een steenmarter 'geen toegevoegde waarde voor de natuur heeft', dan is elke argumentatie zinloos. Draai het eens om: wat is de toegevoegde waarde van ons voor de natuur? Noem er eens één. Knap hoor!'

Ronald Weusten gaat nog een stap verder en zegt dat de mens is doorgeslagen in 'onze drang om de wereld te beheersen en naar onze hand te zetten'. 'We denken enkel aan ons eigen belang en dat is vaak een economisch belang. We zijn hedonistisch en denken enkel aan genot en alles moet wijken voor dit genot.'

Wij zijn ook enorme plaagdieren Liesbeth Luders Fockema Andreae

Volgens Liesbeth Luders Fockema Andreae zijn we nooit tevreden over de leefomgeving die we hebben. 'We moeten steeds groter en meer. Er komt een moment dat er niets meer uit te breiden is. Ik stel voor dat we maar eens tevreden moeten zijn met wat we hebben en dat nu ook gewoon goed onderhouden.'

'Plaagdieren zijn vervelend en zorgen voor veel overlast', zegt Fockema Andreae. 'Maar wij zijn ook enorme plaagdieren. We moeten de hand in eigen boezem steken: leef en laat leven.'

Jan Ubels is zelf een natuurliefhebber, maar vindt toch dat we af en toe te ver gaan in het beschermen van de natuur. 'Je kunt niet omwille van een paar vleermuizen een hele stad met een verkeersinfact laten zitten. Die vleermuizen vinden echt wel weer een andere locatie of aanvliegroute.'

