Provincie werkt verder aan het spoor omwille van de Wunderline

De provincie Groningen begint met de volgende fase om de snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline, te realiseren.

Voor het verbeteren van die spoorlijn trekt de provincie voor de start van het tweede deel ruim drie miljoen euro uit.

'Er liggen nu vier varianten op tafel waarvan we moeten onderzoeken of die haalbaar zijn', stelt gedeputeerde Fleur Gräper. 'De allerlichtste variant is ook de langzaamste verbinding tussen Groningen en Bremen, met een tussenstop in Leer. Deze variant kunnen we vanuit het beschikbare budget prima financieren. De snelle lijn, die rechtstreeks van Groningen naar Bremen gaat, is ook de duurste.'

Welke variant wordt het?

Gräper durft niet te zeggen welke variant het uiteindelijk gaat worden. Volgens haar hangen daar meerdere factoren aan vast.

De D66-bestuurder is in elk geval blij dat de bereidheid bij andere partners om de Wunderline te realiseren toeneemt. 'Bij onze Duitse partners en in Europa neemt het belang om in deze lijn te investeren toe. Als alle lijntjes de goede kant opvallen, zie ik het heel positief in.'

Miljoenen beschikbaar

De provincie Groningen heeft in een eerder stadium 85 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Wunderline. Het Rijk draagt ook zeventien miljoen euro bij.

