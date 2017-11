Berend Hoekstra herbenoemd om burgemeestersklus Leek te klaren

Berend Hoekstra is officieel herbenoemd voor een nieuwe ambtsperiode als burgemeester van de gemeente Leek.

Het besluit tot herbenoeming is conform het advies dat de gemeenteraad van Leek op 6 september 2017 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgebracht.

Goede voorzitter

Volgens ingewijden is hij een goede voorzitter van de raad en van het college en krijgt hij ook van de burgers veel waardering voor zijn rol van burgemeester.

De beëdiging door de Commissaris van de Koning René Paas was dinsdagmiddag in het provinciehuis. Op 1 december gaat de nieuwe termijn van zes jaar in. Die gaat hij niet volmaken omdat Leek in 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

