Deel dit artikel:











Groningse student wordt rijk door bitcoins Michael Eerhart (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Een Groningse student is in een paar jaar tijd rijk geworden omdat hij in bitcoins investeerde. Hij begon met een inleg van 25 euro en zijn vermogen is inmiddels gegroeid tot ruim 250.000 euro.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Het is januari 2013 als Michael Eerhart kennis maakt met de bitcoin. Samen met vrienden registreert hij zich op een handelsplatform op internet, en krijgt in ruil voor die registratie 25 euro cadeau om mee te gaan handelen. 'Ontploft' Bijna vijf jaar later is die 25 euro meer dan 10.000 keer meer waard geworden. Eerhart: 'Eind 2013 kreeg de bitcoin een piek, maar daarna heeft het vrij lang geduurd. Het afgelopen jaar is het eigenlijk weer flink aangetrokken. Een aantal investeringen die ik drie jaar geleden heb gedaan zijn toen ontploft. Uiteraard begin je dan de dag met een goed gevoel, hahaha!' Studie stopt De zaken gaan zo goed dat Eerhart zijn studie International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen na het behalen van zijn bachelor beëindigde. Hij richt zich nu volledig op de bitcoins en andere virtuele valuta én het ontwikkelen van andere internetplatforms, zogeheten blockchains. Waarschuwingen Voor Eerhart gaan de zaken dus goed. Maar de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien zich deze week genoodzaakt te waarschuwen voor de risico's van de bitcoin en andere 'cryptocurrencies'. De virtuele betaalmiddelen kunnen in korte tijd veel minder waard worden en er is geen toezicht op, zo benadrukken de twee. Lange termijn Eerhart kan zich die waarschuwing wel voorstellen. 'Je moet geen bitcoins kopen voor winst op korte termijn, maar je moet een langetermijnvisie hebben en weten waar je in investeert.' Citroën DS 3 Maar denkt hij er niet over om zijn peperdure bitcoins - ze kosten nu ongeveer 6000 euro per stuk - te gaan 'cashen'? 'Nee', zegt Eerhart beslist. 'Ik steek het geld liever in nieuwe en verantwoorde ontwikkelingen op het internet.' Heeft hij dan helemaal niets gekocht van zijn snel verdiende bitcoin-geld? 'Ja, ik heb een Citroën DS 3 gekocht en wat spullen voor de inrichting van het huis, maar daar houdt het wel mee op.'