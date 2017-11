Deel dit artikel:











Schepen kunnen gewoon twee keer per uur door de spoorbrug (Foto: RTV Noord)

Het scheepvaartverkeer kan ook als er extra treinen gaan rijden twee keer per uur de spoorbrug passeren over het Noord-Willemskanaal in Stad.

Vanaf 2023 rijden er extra treinen naar Leeuwarden en gaan de treinen van station Europapark elk kwartier door naar station Noord en die moeten daarbij over de bewuste spoorbrug. Geen hinder De scheepvaart vreesde lange wachttijden maar die vrees blijkt ongegrond. Ook met de extra treinen kunnen de schepen twee keer per uur door de brug blijkt nu uit onderzoek. De spoorbrug kan netto zes en een halve minuut open, ongeveer net zo lang als nu. Gedeputeerde Fleur Gräper is blij met de uitkomsten omdat ook het vaartoerisme geen hinder van de nieuwe regeling ondervindt. Lees ook: - Oplossing voor spoorbrug Noord-Willemskanaal in de maak

