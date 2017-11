Advocaat tijdens proces tegen NAM: 'Dit gezin is gezwicht onder de gasdruk'

'De gaswinning en de betrokken instanties hebben een puinhoop van ons leven gemaakt. Het is onbegrijpelijk dat we er alleen voor staan. Onze enige hoop is nog de rechter.'

Die noodkreet komt van Nicolette de Kler uit Bierum. Het is haar slotbetoog tijdens de zitting van het proces, dat ze heeft aangespannen tegen de NAM, de Staat der Nederlanden, Energie Beheer Nederland (EBN) en de Maatschap Groningen.

De inwoner van Bierum vecht al jaren tegen de schade aan haar huis en alle ellende die daar achterweg is gekomen. Murw gebeukt besluit ze uiteindelijk naar de rechter te stappen.

Prijs naar beneden

In 2011 zet ze haar toen nog echtelijke woning te koop voor 224.000 euro. Aanvankelijk is er geen enkele belangstelling. Die is er wel als drie jaar later de prijs flink naar beneden gaat, maar tot een verkoop komt het niet. 'Het ketst steeds weer af op de schade aan de woning', licht haar advocaat Marcella Spithoff toe.

Waardedaling

De waardedaling wordt inmiddels geschat op 113.000 euro. Daarnaast is volgens haar raadsvrouw 32.000 'fysieke schade' aan de woning vastgesteld.

En de gedupeerde zelf: 'Er zitten 170 scheuren in. Ons huis valt uit elkaar.'

Afgezien daarvan is sprake van immateriële schade, verstoord woongenot en hinderlijk laagfrequent geluid van de nabijgelegen NAM-locatie. De inwoonster van Bierum eist dat alle betrokken partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn met een voorschot over de brug komen.

Zaak aangehouden

Tijdens de zitting wordt duidelijk dat de strijd over de geëiste compensatie nog lang niet is gestreden. De zaak wordt aangehouden.

De NAM gaat eerst onderzoek doen in haar woning. Ook krijgen de betrokken partijen de tijd om nog weer schriftelijk op elkaar te reageren.

Eén ding is al wel duidelijk: het gasconcern staat niet te trappelen de portemonnee te trekken. Zo benadrukt NAM-advocaat Edith van den Akker dat de meeste schade niet door aardbevingen wordt veroorzaakt. 'Het is schade die normaal is bij een pand van deze leeftijd.'

Aansprakelijkheid

En dan is er nog de strijd over de vraag hoe het zit met de aansprakelijkheid van andere betrokken partijen, zoals de Staat der Nederlanden. Die heeft volgens de advocaat van de gedupeerde onvoldoende toezicht gehouden op de gaswinning.

Daarbij wordt onder meer gewezen op een heldere analyse van de Nationale Ombudsman, die door De Kler eerder was ingeschakeld. Die beoordeelde de hele situatie als 'bestuurlijke spaghetti'. En ook daarvoor is de staat verantwoordelijk, aldus Spithoff.

Andere partijen als EBN en de Maatschap Groningen, waarin NAM en staat samenwerken op het gebied van de gaswinning, willen niets weten van aansprakelijkheid. Ze wijzen onder meer op een eerdere rechtelijke uitspraak hierover.

Gezwicht

Het gaat nog wel even duren voordat de rechter tot een uitspraak komt. Ondertussen is het kwaad in Bierum al meer dan geschied, benadrukt de advocaat van deze familie.

'Dit gezin is gezwicht onder de gasdruk. Alles draait om de gaswinning. Er is sprake van een echtscheiding. Ze zitten aan alle kanten klem.'

