Deel dit artikel:











Delfzijl koopt terrein Groot Bronswijk voor een goede toekomst van Wagenborgen (Foto: RTV Noord)

Groot Bronswijk was ooit de motor van Wagenborgen. De psychiatrische kliniek zorgde voor werkgekegenheid en reuring in het dorp. Maar sinds de sluiting begin jaren negentig werd het flink stil in het dorp.

De gemeente Delfzijl wil dat Wagenborgen een spilfunctie behoudt in het zuiden van de uitgestrekte gemeente. Daarom is het prachtige parkachtige terrein van Groot Bronswijk gekocht om er plannen te ontwikkelen zodat Wagenborgen leefbaar blijft. Zonnepark Er is al begonnen met de bouw van een kindcentrum en op een terrein aan de kop van het terrein - dat overigens niet van de gemeente is - komt een zonnepark. Daarnaast worden er samen met de dorpsbewoners allerlei plannen gesmeed voor het terrein. In de volksmond was Groot Bronswijk altijd 'Woagenbörgen'. In de jaren zeventig was het de plaats van een van de grootste drama's uit de Groninger geschiedenis. Bij een brand in het woongebouw Salem kwamen zestien patiënten om het leven en raakten vijftien gewond. Symbolisch bedrag De gemeente Delfzijl betaalde het symbolische bedrag van één euro voor het terrein. Lees ook: - Deze dag: De vlammenzee in paviljoen Salem

- Toekomstplannen Wagenborgen zijn vergrijsd

- Herdenking bij Joods monument Wagenborgen: 'Heel ontroerend'

- Wagenborgen herdenkt grootste tragedie uit de historie