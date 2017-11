Deel dit artikel:











Er komt geen kerncentrale bij het Chemiepark in Delfzijl (Foto: Flickr / Karl-Ludwig Poggemann (creative commons))

Op en bij het Chemiepark van Delfzijl kan in de toekomst geen kerncentrale worden neergezet. Ook is er geen ruimte voor radioactieve activiteiten. Dat staat in het nieuwe bestemmingsplan voor industrieterrien Oosterhorn tussen Delfzijl en Borgsweer.

Het bestemmingsplan voor het industriepark stamt uit halverwege de vorige eeuw. De gemeente Delfzijl heeft in samenspraak met de Provincie en Groningen Seaports een hedendaagse versie gemaakt van het bestemmingplan voor het industrieterrein waar bedrijven zijn gehuisvest in de zwaarste milieucategorieën. Streng toezicht In het nieuwe bestemmingsplan, dat geldt voor de komende twintig jaar, wordt ook streng toegezien op stank- en lawaaioverlast.