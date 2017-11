Automobilist rijdt voetganger ondersteboven en slaat op de vlucht

Een automobilist heeft dinsdagavond op de Leonard Springerlaan in Stad ter hoogte van MartiniPlaza een voetganger aangereden en is er daarna vandoor gegaan.

De hulpdiensten hebben zich over het slachtoffer ontfermd. Die is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie gaat camerabeelden bekijken om de doorrijder te achterhalen. Op de plek van het ongeluk is een buitenspiegel gevonden. De politie is nu op zoek naar een grijze Chevrolet Spark die een buitenspiegel mist. Getuigen wordt gevraagd zich bij de politie te melden.