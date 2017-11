Op industrieterrein De Zwaaikom in Veendam is diesel uit een vrachtwagen gelekt, nadat de tank scheurde.

De chauffeur uit Portugal raakte met de tank een paal tijdens het keren, waarna de diesel over de weg stroomde. Een deel liep over de weg, maar er kwam ook diesel in het riool terecht.

De brandweer heeft de putten afgeschermd.