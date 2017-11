FC Groningen-doelman Padt blijft wachten op zijn debuut in Oranje

Veel Groningse voetbalfans keken dinsdagavond met extra aandacht naar de interland Roemenië-Nederland. Want FC Groningen-doelman Sergio Padt zou mogelijk zijn debuut maken. Het kwam er niet van, Padt bleef op de bank.

Bondscoach Dick Advocaat liet in De Telegraaf vooraf doorschemeren dat de kans op speeltijd voor Padt groot was. 'Normaal gesproken komt Sergio er wel in. Maar daar zeg ik wel eerlijk bij dat het het afhankelijk is van de stand', noteerde de krant uit de mond van Advocaat.

Oranje won met 3-0 van Roemenië, maar zonder Padt. Doelman Jasper Cillessen bleef de hele wedstrijd staan.

Zeven FC-spelers in Oranje

En dus moet FC Groningen nog even wachten voor er weer een speler van de club international is. Zeven spelers van de FC speelden tot nu toe voor Oranje.

De broers Ronald en Erwin Koeman waren de eerste FC Groningen-spelers die een interland speelden, namelijk op 27 april 1983 tegen Zweden.

Eijkelkamp de laatste

Daarna volgden Bud Brocken, Adri van Tiggelen, Peter Houtman, John de Wolf en René Eijkelkamp. Laastgenoemde was meteen de laatste 'groenwitte' Oranje-international in 1990.

