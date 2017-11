Opende moet een wooncomplex krijgen voor mensen boven de 55 jaar en jongeren met een verstandelijke beperking. Uit een enquête blijkt dat deze twee groepen moeite hebben met het vinden van een woning in het dorp.

'Mensen moeten oud kunnen worden in Opende', zegt Willem Hofstede van Plaatselijk Belang dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst.

Het plan

Eind 2018 moet de bouw starten van zeventien koopwoningen, geschikt voor mensen boven de 55 jaar. Inwoners van Opende of oud-inwoners die niet langer dan vijf jaar geleden uit het dorp zijn vertrokken krijgen voorrang op de woningen.

Naast de zeventien koopwoningen, moeten zeven huurwoningen gebouwd worden voor jongeren met een verstandelijke beperking. 'Deze jongeren kunnen nu niet in Opende terecht', zegt Tineke Rodenboog. Zij is moeder van twee dochters met een verstandelijke beperking en hoopt dat het complex er ook echt komt.

'Heel belangrijk'

'Het is voor mij als moeder heel belangrijk dat zij goed terecht komen. Voor hen is het heel belangrijk dat zij het leuk hebben en niet met te veel prikkels te maken krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een grote zorginstelling.' Het idee van het complex in Opende is dat de jongeren zo nu en dan op pad gaan met de ouderen of spelletjes spelen met elkaar.

Deadline

In januari 2018 moet de balans opgemaakt worden. Als op dat moment het merendeel van de koopwoningen is verkocht, komt het wooncomplex er definitief. Eind 2018 moet dan gebouwd worden, een jaar later kunnen de bewoners erin.

Lees ook:

- Opende krijgt woonvorm voor jong en oud