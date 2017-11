Zwembad Parc Emslandermeer zeker tot 2020 open: 'Een heel grote opluchting'

Het zwembad van Parc Emslandermeer in Vlagtwedde blijft tot zeker 2020 open. Dat bevestigt zwemschoolhoudster Henny de Groot. De Stichting Bewonersbelangen Parc Emslandermeer (SBPE) heeft toegezegd het contract met De Groot, dat tot juli 2020 loopt, uit te dienen.

De Groot is er blij mee: 'Dit is een heel grote opluchting.'

Eind oktober deed de gemeente Vlagtwedde een gift van 40.000 euro om het zwembad de komende tijd open te houden. Wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen Westerwolde) vermoedde toen dat het bad tot zeker april 2018 gered was.

'Druppel op de gloeiende plaat'

Na die toezegging maakt zwemschoolhoudster De Groot zich nog wel zorgen. 'We weten natuurlijk allemaal dat 40.000 euro zo weg is. Dat is een druppel op de gloeiende plaat. Toen dacht ik: dan ben ik binnen een paar maanden weer in dezelfde situatie.'

Maar nu is het zeker dat het zwembad tot 2020 openblijft. 'De stichting heeft mij gegarandeerd dat ze mijn contract, dat tot juli 2020 loopt, gaan uitdienen', zegt De Groot. 'Dat was voor mij natuurlijk een hele opluchting. Niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen die hier in het bad zwemt. Zo kunnen we gelukkig weer een beetje verder kijken.'

'Hopelijk ook tot 2025'

Verder kijken, tot 2020 dus. Maar ook daarna hoopt De Groot door te kunnen. 'Ik hoop dat de Stichting mijn tweede contract, dat tot 2025 loopt, ook gaat uitdienen. Mijn advocaat zegt dat de stichting dat eigenlijk wel moet. Ik hoop nu vooral dat we daarin tot een goede oplossing komen, waar zowel ikzelf als de stichting zich in kan vinden.'

Lees ook

- Zwembad Parc Emslandermeer voorlopig gered door steun gemeente

- Zwemschool neemt advocaat in de arm: 'dit zwembad moet open blijven'