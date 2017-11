Coalitie Oldambt gered: CDA blijft aan boord

De SP, Partij van de Arbeid en de Partij voor het Noorden in de gemeente Oldambt hebben na een 'pittig gesprek' het CDA weer in de armen gesloten.

Daarmee is de coalitie van deze vier partijen voorlopig gered. Het CDA gooide maandagavond de kont tegen de krib door een motie aan te kondigen om de OZB-verhoging van twee procent te blokkeren, maar is een dag later weer bijgedraaid.

'We kunnen weer met elkaar verder'

'Het was een pittig gesprek, maar we hebben weer vertrouwen in elkaar', zegt fractievoorzitter Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden. 'Het vertrouwen had wel een flinke deuk opgelopen, er heerste toch een stuk onbegrip bij ons over de actie van het CDA. Maar we kunnen weer met elkaar verder.'

'We voelden ons echt overvallen'

Alida Michels (PvdA) is vooralsnog tevreden dat de partijen de rijen weer hebben gesloten. 'Eerst denk je, konden we dit zien aankomen? Nou nee, dit zagen we absoluut niet aankomen. We voelden ons echt overvallen en dat hebben we het CDA ook duidelijk gemaakt.'

Daar sluit Martin Viel (SP) zich bij aan. 'We wilden de onderste steen boven om daarna te concluderen of we weer met elkaar verder kunnen', laat hij weten. 'We begrepen elkaar niet, en dat hebben we uitgepraat. Uiteindelijk gaat het niet meer om de motie, maar om vertrouwen. En dat vertrouwen is er, misschien zijn er hier en daar wat beurse plekken, maar we kunnen weer met elkaar door.'

'Neuzen weer in dezelfde richting'

Fractievoorzitter Peter Hagedoorn laat namens het CDA weten dat het een goed gesprek was. 'De neuzen staan weer in dezelfde richting', stelt hij. 'We hebben nogmaals aangegeven wat onze pijnpunten waren, dat begrepen ze ook wel, en dat is uitgesproken.'

Hagedoorn blijft benadrukken dat de OZB-verhoging voor het CDA geen lapmiddel kan zijn voor de begroting. 'Maar voor nu laten we het hierbij.'

Verklaring

Het CDA zal op aandringen van de overige coalitiepartijen de komende raadsvergadering aankondigen dat het de omstreden motie zal intrekken. Ook zal het daarbij een verklaring afgeven. 'Dat hebben wij als voorwaarde gesteld om het vertrouwen terug te winnen', aldus Nieboer.

Lees ook:

- Coalitie Oldambt valt bijna uit elkaar door CDA-motie OZB