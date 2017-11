Automobilist omzeilt wegversperring en belandt in de sloot

Haastige spoed is zelden goed. Dat gold gisteravond voor een automobilist op de Ulsderweg van Beerta naar Klein Ulsda.

Halverwege de weg is er sinds enige tijd met betonblokken een blokkade voor auto's en vrachtwagens in de weg gelegd. Het zware gemotoriseerde verkeer moet via de rondweg omrijden.

Ongedeerd

De bestuurder dacht even snel om de blokkade heen te rijden, maar zag daarbij een diepe greppel over het hoofd. De auto belandde er vast in en moest door een bergingsbedrijf er weer worden uitgehaald. De bestuurder bleef ongedeerd.