Minister Wiebes is niet tegen proefboring Schiermonnikoog

Een proefboring naar gas twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog in de Noordzee kan volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat doorgaan.

Er is aan de voorwaarden voldaan, maar het kan nog 'heel lang duren' voor er gewonnen wordt, zei hij dinsdagavond in de Tweede Kamer.



'Ik word er niet blij van'

De linkse oppositiepartijen zijn tegen de proefboring. Zij wijzen er onder meer op dat er geen draagvlak voor de proefboring is op het Waddeneiland. Volgens coalitiepartij ChristenUnie is er weinig aan te doen. 'Het is vergund. We kunnen er niks meer aan doen. Ik word er niet blij van', zei Carla Dik-Faber.



'Nog onhelder'

'De winningsmogelijkheden zijn nog heel onhelder', aldus Wiebes. Ook is deze boring volgens hem niet met de winning in Groningen te vergelijken. 'Het zal geen gemeenschap bedreigen.'

Het gaat om een klein veld met ongeveer vijf miljard kuub gas. Een dergelijke hoeveelheid gebruikt Nederland in ongeveer drie maanden.

