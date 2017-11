Wakker worden op de dansvloer, nu ook in Groningen

Wakker worden onder leiding van een dj; het is niet voor iedereen weggelegd. Toch organiseerde psychologe Janneke Geurts woensdagochtend het eerste early morning Dance Event in de provincie Groningen.

De uit de Verenigde Staten overgewaaide methode is volgens haar ideaal om te ontkomen aan winterse depressies.

Minder stress

'Mensen die het gedaan hebben, rapporteren dat ze de hele dag meer plezier en minder stress hebben gehad. Dat ze vrolijk en wakker aan hun verplichtingen konden beginnen', zegt Geurts terwijl ze woensdagochtend rond 07.15 uur op de dansvloer van De Tiehof in Onnen staat. 'Ik merk nu al dat de energie aan alle kanten begint te stromen, ik krijg zin in dingen.'

Zingende psychologe

Geurts staat bekend als de zingende psychologe, en ervaart dagelijks dat muziek een bijzondere werking kan hebben voor bijvoorbeeld mensen met dementie of verdriet. In haar vrije tijd organiseert ze een maandelijkse dansavond. Maar er is een nadeel. Na afloop hebben deelnemers zoveel energie opgedaan, dat slapen moeizaam gaat.

Extase

Dat kan effectiever dacht ze. Die gedachte werd bevestigd toen ze onlangs in een landelijke krant las: 'Dansen bij dauw zorgt de hele dag voor extase'. In Amerika is de ochtendmuziek in trek, en ook in Amsterdam zijn mensen ermee begonnen. Dus besloot ook Geurts de stap te wagen en het early morning Dance Event in Onnen te organiseren.

Agenda

Waar: de Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen.

Wanneer: woensdagochtend 15 november.

Hoe laat: vrije inloop tussen 06.30 en 09.30 uur.

Kosten: 12,50 euro inclusief een oergezond ontbijt.