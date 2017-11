Onderzoek: 'Haren moet vanaf 1 januari 2018 vizier ook op herindeling zetten'

De gemeente Haren kan dit jaar nog weigeren om te praten over de nieuw te vormen gemeente, maar vanaf 1 januari 2018 is dat verleden tijd. Vanaf dan moet Haren zich ook gaan richten op de eventuele herindeling met Groningen en Ten Boer.

Dat is de conclusie van een onderzoek dat door een adviesbureau uit Den Haag is gedaan op voorspraak van D66, CDA en Gezond Verstand Haren.

Duidelijkheid

Die drie politieke partijen zijn tegen een herindeling. De anti herindelingspartijen wilden duidelijkheid hebben over de rol van Haren inzake het herindelingstraject met Groningen en Ten Boer. Zo wilden de partijen weten wanneer er gestart moet worden met de voorbereidingen van de nieuw te vormen gemeente.

Fusieperikelen

Volgens het onderzoek moet minimaal een jaar van te voren gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden die moeten leiden tot een gemeentelijke fusie. 'Naarmate de voorbereiding later start, zal de druk op de organisatie (de gemeente red.) toenemen', schrijft het adviesbureau. Naast de fusieperikelen moeten ambtenaren ook het lopende werk blijven afhandelen.

Herindeling

In een brief aan de raadsleden schrijft het adviesbureau dat Haren zich dus vanaf 1 januari 2018 ook moet richten op een herindeling.

'Enerzijds kan het gemeentebestuur richting provinciebestuur, de regering en de Tweede en Eerste Kamer gemotiveerd blijven aangeven waarom Haren niet kiest voor deze herindeling, om zo de besluitvorming van de wetgever te beïnvloeden. Anderzijds moet het gemeentebestuur accepteren dat er een reële kans op herindeling per 1 januari 2019 is, nu de regering een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer heeft ingediend', zo valt te lezen.

Wetsvoorstel

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Dat voorstel laat Haren, Groningen en Ten Boer vanaf 1 januari 2019 fuseren. Haren is tegen die herindeling. Een politieke meerderheid wil een zelfstandige gemeente blijven. Of Haren daadwerkelijk gaat herindelen, hangt af van politiek Den Haag.

Kamercommissie

Om tot een gedegen besluit te komen, komt de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken naar Haren om in gesprek te gaan met betrokkenen. Pas na dat bezoek wordt er een besluit genomen over het wetsvoorstel. Het is nog onbekend wanneer de Kamercommissie op bezoek komt.

In gesprek

Op dit moment praat Haren niet met Groningen en Ten Boer. Ze richt zich alleen op zelfstandigheid. Tot nu toe weigert Haren om zich ook op een eventuele fusie voor te bereiden. Het gemeentebestuur van Haren wil graag in gesprek met de raadsleden om te bepalen hoe ze omgaan met de conclusie van het onderzoek.

Lees ook:

- Bezoek Kamercommissie aan Haren is 'mooi gebaar', 'maar zal niet veel uitmaken'

- Verdeelde reacties op hoorzitting over herindeling Haren

- Hoorzitting Haren hoeft herindeling niet te vertragen

- Tweede Kamer reist af naar Haren voor hoorzitting over herindeling

- Herindelingssoap duurt voort: ook raadsleden Haren willen spoeddebat

- Dossier Herindeling