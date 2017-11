Raad van State vernietigt gaswinningsbesluiten (update)

De beide gaswinningsbesluiten worden vernietigd. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, zojuist geoordeeld.

De minister van Economische Zaken heeft een jaar de tijd om met een nieuw gaswinningsbesluit te komen. Voor het komende jaar mag de NAM 21,6 miljard kuub gas blijven winnen.

De volledige uitspraak is hier te vinden.

Drie redenen

De Raad van State vernietigt de gaswinningsbesluiten om drie redenen: bij het vaststellen van de maximale hoeveelheid gas is te weinig gekeken naar de risico's voor de inwoners uit het gebied.

Daarnaast heeft de minister niet goed gemotiveerd waarom de leveringszekerheid belangrijker is dan het streven om de gaswinning te verlagen en de minister heeft niet duidelijk gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de gaswinning te beperken.

21,6 miljard kuub

Dat er komend jaar wel 'gewoon' 21,6 miljard kuub mag worden gewonnen, is een tussenoplossing van de Raad van State. Doordat de gaswinningsbesluiten zijn vernietigd, zou eigenlijk het oude besluit uit 2007 van kracht worden.

Daarin is echter geen limiet vastgelegd. Dat zou inhouden dat de NAM ongelimiteerd mag winnen. Dat vond de bestuursrechter te ver gaan. Daarom heeft de Raad van State het laatste besluit (21,6 miljard kuub) voor een jaar toegestaan.

Tweedaagse zitting

Vorig jaar besloot de regering om de gaswinning in Groningen voor de komende vijf jaar vast te stellen op 24 miljard kuub per jaar. Later werd dat bijgesteld naar 21,6 miljard kuub. Dat gebeurde op advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), na de toename van het aantal aardbevingen rond Loppersum.

Belangenorganisaties als de Groninger Bodembeweging, het Groninger Gasberaad en milieuorganisaties stapten na het eerste besluit al naar de Raad van State om dit aan te vechten. Dat deden ook 51 gedupeerden, de provincie Groningen, negentien gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen.

Hun heldere boodschap: om Groningen veilig te krijgen moet de gaskraan veel verder naar beneden.

De massale bezwaren worden in juli uitvoerig behandeld tijdens een tweedaagse zitting van de Raad van State. Daar komen 24 bezwaarmakers aan het woord. Stuk voor stuk pleiten ze voor een stevige neerwaartse slinger aan de gaskraan.

Reputatie op gebied uitspraken

Inmiddels heeft de hoogste bestuursrechter van ons land een zekere reputatie op het gebied van uitspraken over de gaswinning. Zo wordt al eens bepaald dat de gaswinning in Loppersum moet worden stilgelegd.

Ook exact twee jaar geleden heeft een uitspraak van de Raad van State grote gevolgen. Dan wordt de regering gedwongen de jaarlijkse gaswinning met zes miljard terug te brengen naar 27 miljard kuub.

Daar komt deze uitspraak nu dus bij.

