LIVE: Volg hier de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning (Foto: FPS/Jos Schuurman)

De Raad van State oordeelt vanochtend om 10.15 uur of de gaswinning in Groningen verder omlaag moet of niet.

De uitspraak is live te volgen bij RTV Noord via onderstaande stream of via deze link. Lees ook: - Gaat de gaskraan wel of niet verder dicht? Raad van State geeft antwoord