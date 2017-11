Rondje Groningen: Steelt onze wethouder Máxima van Wim-Lex?

Wat zijn de meest opvallende berichten in en om Groningen op sociale media? We zetten ze iedere dag op een rij in Rondje Groningen. Met vandaag: opzichtig geflirt met Máxima.

1) De hoofdlijnen van de zuidelijke ringweg

De toekomstige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zijn omvangrijk. Projecteigenaar Aanpak Ring Zuid laat de belangrijkste klussen zien in deze animatievideo:

2) Even een woningmarkt saneren, zo terug!

Stef Blok (VVD) had baat bij meisjes op zijn studentenkamer in Groningen. En vrouwen zijn nog steeds handig voor hem. Bijvoorbeeld als hij even een woningmarkt saneert.

3) Kat Nemo

De 'koning van de Vismarkt' heeft al zijn eigen Facebookpagina en nu komt hij ook nog op de landelijke televisie.

4) De weg vinden vanaf het Hoofdstation

Stiekem best gaaf: deze nieuwe gele stippen wijzen de weg vanaf het hoofdstation in Groningen naar de binnenstad. Niet alleen te gebruiken als looproute, want op sommige stippen zie je ook welke monumenten er in het centrum staan en waar je die kunt vinden.

5) Nog een idee voor het station?

Het busstation in Heerlen heeft een groen dakje gekregen. De overkapping bestaat uit klimplanten. Zou dit ook iets zijn voor het nieuwe busstation in Stad?

6) Internationale studenten blijven hangen

Groningen telt steeds meer buitenlandse studenten. Volgens nieuwe cijfers blijven zij ook vaker hangen in ons land.

7) Groningen, de puzzel

Tijmen krijgt verschillende reacties op zijn tweet dat alle werkzaamheden van Groningen een soort puzzel vormen.

8) Lukt het? Snoekbaars vissen in Delfzijl

'Goedemorgen. We zijn in het wonderschone Delfzijl. Het is mij nog veel te vroeg.' Zo begint de laatste vlog van VisTV, waarin de heren vissen op snoekbaars. Maar of dat lukt?

9) Emoties in de Kamer

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman is hevig geëmotioneerd als ze een Kamerdebat aanvraagt over de gaswinning in onze provincie. De meeste kijkers van het debat voelen met haar mee.

Maar, er zijn ook mensen die er anders over denken.

10) Mag ik een handtekening?

Heb jij ook een handtekening van je favoriete speler gescoord? FC Groningen hield woensdag een handtekeningenmiddag voor leden van de Junior Club van de FC.

Fans van Bacuna waren misschien even teleurgesteld, maar niet getreurd...

11) Ze zien het niet

Personeel: wee je gebeente als zangeres Kira Dekker in je brillenwinkel rondhangt. Je onoplettende gedrag blijft niet onbesproken. Of zouden de medewerkers het niet hebben gezien?

12) 'Portemonnaie' gevonden

Quest-redacteur Mark Traa duikelt regelmatig berichten uit oude kranten en verspreidt die vervolgens op Twitter. Hoe ging het eigenlijk in 1917 als je je portemonnee had verloren?

13) Hand in hand met Máxima

Zeg, nog even over koningin Máxima en haar bezoek aan de Oosterpoort gisteren. Loopt ze hier nou hand in hand met wethouder Paul de Rook? Moet Willem-Alexander zich zorgen maken?

