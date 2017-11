Reacties gaswinningsbesluit: 'Kink in de kabel voor nieuwe kabinet'

De minister van Economische Zaken heeft geen goede onderbouwing voor de huidige hoeveelheid gaswinning gegeven. Daarom moet het gasbesluit voor de hoeveelheid te winnen gas, volgend jaar opnieuw worden genomen. De reacties op social media zijn wisselend.

Door de uitspraak is er ruimte voor verdere verlaging van de gaswinning, omdat er volgend jaar een totaal nieuw besluit moet worden genomen.

Deur op kier voor lagere gaswinning

Verschillende Groningse belangengroepen en politieke partijen roepen al een tijd op om de gaswinning te verlagen tot 12 miljard kuub per jaar, of zelfs tot het volledig dichtdraaien van de Groningse gaskraan. Het nieuwe kabinet legde die wensen naast zich neer in het nieuwe regeerakkoord, en zette in op een afbouw naar iets meer dan 20 miljard kuub per jaar aan het einde van de kabinetsperiode.

De deur voor een lagere gaswinning staat door de uitspraak van de RvS nu weer op een kier. Verschillende twitteraars reageren dan ook euforisch op de uitspraak.

'Geen echte overwinning'

Maar niet iedereen is even enthousiast. Schokkend Groningen haakt bijvoorbeeld in op het feit dat de gaswinning nu nog niet omlaag gaat, en dat de afgesproken 21,6 miljard kuub gaswinning komend jaar wordt aangehouden.

'Politici: afbouwplan nu nodig'

Henk Nijboer, Groninger in de Tweede Kamer namens PvdA, maakt net als zijn SP-collega Sandra Beckerman bekend een debat te hebben aangevraagd over de gevolgen. Een afbouwplan voor gaswinning kan niet langer uitblijven, schrijft hij.

Waarom is het gaswinningsbesluit vernietigd?

De Raad van State vernietigt de gaswinningsbesluiten om drie redenen: bij het vaststellen van de maximale hoeveelheid gas is te weinig gekeken naar de risico's voor de inwoners uit het gebied.

Daarnaast heeft de minister niet goed gemotiveerd waarom de leveringszekerheid belangrijker is dan het streven om de gaswinning te verlagen. Ook heeft de minister niet duidelijk gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de gaswinning te beperken.

