Bodembeweging: 'Mogen we hiervan genieten?'

Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB) ging uit zijn dak na de uitspraak van de Raad van State woensdagochtend. 'Zie je nu wel!'

De hoogste bestuursrechter vernietigde de twee meest recente gaswinningsbesluiten van het ministerie. De minister heeft zijn huiswerk niet goed genoeg gedaan en moet met een beter verhaal en een betere motivering komen, aldus verslaggever Goos de Boer.

Krat bier

Voor Kleijer een bevestiging van wat hij en andere tegenstanders van de gaswinning al lang roepen. 'Eindelijk maken we weer een slag. Jongen, een feestdag. Dat snap je natuurlijk wel. Op alle fronten is de minister terecht gewezen. Er zijn dagen voor een bejaarde grijzaard als ik die minder vreugdevol zijn.'

Reden voor feest, zegt de voorman van de GBB: 'De vorige keer zei ik: ik pak een pilsje. Nu ga ik naar huis en neem ik een krat bier. Met een asperientje.'

Veiligheid

De uitspraak is volgens Kleijer essentieel, omdat er oog is voor de inwoners van het aardbevingsgebied. 'Dit is top. Wat nu gebeurd is, is dat de veiligheid van de Groningers voorop komt te staan. Mogen we hiervan genieten? Dit is fantastisch.'

Gasverslaving

Jorien de Lege van Milieudefensie trok samen met Kleijer op in de protesten tegen de winningsbesluiten. 'Deze uitspraak is een historische overwinning voor Groningen en het Klimaat.Wij hebben op alle punten gelijk gekregen.'

'De bestuursrechter geeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat opdracht te zorgen dat we afkicken van de gasverslaving.'

Zoveelste keer

Voor GroenLinks is de uitspraak een teken aan de wand. 'Dit is nu de zoveelste keer op rij dat de regering gecorrigeerd wordt door de Raad van State: het besluit rondom gaswinning deugt niet', aldus Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

'Er is onvoldoende rekening gehouden met de veiligheid van de Groningers en een besluit voor vijf jaar is veel te lang. Minister Wiebes is direct aan zet. Hij heeft de kans om het echt anders te doen en te kiezen voor de bevolking van Groningen en niet voor de grote gasbedrijven.'

